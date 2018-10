Bottrop

Zwischenfall im Movie Park in Bottrop. In dem beliebten Freizeitpark kam es am Freitagabend zu einem größeren Einsatz der Polizei. Zwischenzeitlich war sogar von einer Evakuierung des Parks die Rede, diese Informationen widerlegte der Park-Betreiber aber zunächst auf seiner Facebook-Seite.

Klar ist aber, dass es zu einem umgehenden Einlass-Stop kam und keine Besucher mehr in den Park durften. Die Hintergründe für den Großeinsatz der Polizei waren zunächst unklar. Nach Informationen des RND gibt es im Park eine Bombendrohung. Ein Anrufer habe sich gemeldet und die Drohung ausgesprochen.

Der komplette Park wurde abgedunkelt (hat normalerweise bis 22 Uhr geöffnet), zahlreiche Einsatzkräfte von THW, Feuerwehr und Polizei sind vor Ort. Wie lange der Einsatz noch dauert, ist aktuell unklar.

