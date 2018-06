Berlin

Dass Boris Becker und Oliver Pocher nicht die besten Freunde sind, ist bekannt. Jetzt geraten die beiden Streithähne erneut aneinander – Grund ist die Trennung der Tennislegende von seiner Noch-Ehefrau Lilly Becker.

Auf Twitter riet Becker dem Moderator, einfach mal die Klappe zu halten. „Kümmere dich um deine eigene Familiengeschichte“, schrieb der 50-Jährige am Dienstag. Zuvor hatte Pocher spöttische Kommentare zum Ehe-Aus der Beckers gemacht.

Auf Instagram hatte der Comedian vergangene Woche ein Foto von sich gepostet, das ihn vor dem Pariser Eiffelturm zeigt. Daneben stellte er ein Bild von Becker an gleicher Stelle – mit der Bildunterschrift „Stadt der (Ex-)Liebe...“.

Am Dienstag dann äußerte sich Pocher dann im Interview mit der RTL-Sendung „Exclusiv“ zur Trennung der Beckers: „Die sind ja halt sehr impulsiv“, sagte er. Er könne sich vorstellen, dass die Insolvenz der Tennislegende ein Grund für das Scheitern der Ehe gewesen seien könnte.

Becker und Pocher geraten immer wieder aneinander: Der Moderator war mit der Ex-Freundin des Tennisstars, Sandy Meyer-Wöldenn, liiert und hat drei gemeinsame Kinder mit ihr. Bereits 2013 trugen die Streithähne ein öffentliches Wortgefecht bei Twitter aus.

In der vergangenen Woche hatte ein Anwalt die Trennung der Beckers bestätigt. Boris zeigte sich einen Tag später bei Twitter gerührt von den „positiven/lieben/emotionalen Botschaften“. Am Mittwoch äußerte sich Lilly dann erstmals über das Ehe-Aus. „Es tut so unglaublich weh“, sagte das niederländische Model dem Magazin „Stern“.

Von RND/iro