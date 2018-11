Los Angeles

Brad Pitt hat sein Anwesen im Stadtteil Los Feliz in Los Angeles in einen Freizeitpark verwandelt. Dies berichtete die britische Boulevardzeitung „The Sun“. Demnach verfüge „Pitt’s Playground“, wie die Zeitung titelte, nun über eine riesige Wasserrutsche, eine Hüpfburg und ein Baumhaus. Zudem bietet der Schauspieler mit einen Skatepark und zahlreichen aufblasbaren Schwimmtieren für den Pool alles, was sich seine sechs Kinder wünschen können. An Platz für all diese extravaganten Dinge fehlt es dem Schauspieler nicht: Die vier Grundstücke, die sein eigenes umgeben, hat er 1994 für eine Summe von 1,3 Millionen Pfund (1,5 Mio. Euro) aufgekauft.

Sorgerecht soll noch in diesem Jahr geklärt werden

Brad Pitt befindet sich derzeit mitten in einem Sorgerechtsstreit mit seiner Ex Angelina Jolie. Die beiden hatten im Jahr 2014 nach einer langjährigen Beziehung geheiratet, und bereits zwei Jahre später die Scheidung eingereicht. Ab dem 4. Dezember wird das ehemalige Traumpaar erneut vor Gericht ziehen – in der Hoffnung, den Sorgerechtsstreit endlich beilegen zu können. Für die Verhandlungen sind etwa zwei bis drei Wochen angesetzt. Die Scheidung soll im Sommer 2019 endgültig vollzogen sein.

In dem Sorgerechtsstreit der beiden, der inzwischen immer schmutziger wird, geht es um die sechs Kinder Maddox (17), Pax (14), Zahara (13), Shiloh (12) und die zehnjährigen Zwillinge Knox und Vivienne.

Von RND/df