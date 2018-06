Alpirsbach

Bei seinem Junggesellenabschied in Baden-Württemberg ist ein 34 Jahre alter Mann von einem Auto erfasst und tödlich verletzt worden. Der Bräutigam sei noch an der Unfallstelle in Alpirsbach gestorben, teilte die Polizei am Sonntag mit. Außerdem sei ein 22-Jähriger schwer verletzt worden. Ein Rettungshubschrauber brachte ihn in eine Klinik.

Den Angaben zufolge lief eine rund zehnköpfige Gruppe in der Nacht zum Sonntag neben und auf der Bundesstraße 294. Dort habe ein 67 Jahre alter Autofahrer die Männer übersehen und zwei von ihnen angefahren, sagte ein Sprecher. Der 67-Jährige und seine drei Beifahrer seien unverletzt geblieben. Ein Sachverständiger soll nun die Unfallursache klären.

Von RND/dpa