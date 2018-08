Neuruppin

Die Staatsanwaltschaft Neuruppin ermittelt gegen einen Mann aus der Uckermark, der über einen Onlineshop Produkte mit zynischer Nazi-Symbolik vertreiben soll. „Wir ermitteln gegen einen Mann wegen des Verdachts der Volksverhetzung und anderer Delikte“, sagt Wilfried Lehmann, Leitender Oberstaatsanwalt in Neuruppin dem Rundfunksender rbb. „Wir gehen davon aus, dass er einen Internetversand betreibt, in dem er Nazi-Devotionalien anbietet.“

In dem Online-Shop seien etwa Erdnüsse in Dosen mit dem Aufdruck „Zyklon B – Giftgas“ vertrieben worden. Weitere Einzelheiten wollte er wegen der laufenden Ermittlungen nicht nennen. Das Giftgas Zyklon B hatten die Nationalsozialisten insbesondere im Vernichtungslager Auschwitz-Birkenau zur massenhaften Ermordung von Häftlingen verwendet. Selbst die Preise verweisen auf das Dritte Reich: 18,88 Euro, 38,88 Euro oder 14,88 Euro – die 88 hinter dem Komma steht in der Neonazi-Szene für „Heil Hitler“, da das H der achte Buchstabe im Alphabet ist. Die 18 steht im Jargon der Rechtsradikalen für „AH – Adolf Hitler“.

Verkäufer hat schon ähnliche Artikel vertrieben

Gegen den Mann sei vor Jahren bereits ein Verfahren wegen ähnlicher Delikte vor dem Amtsgericht Prenzlau eröffnet worden, sagte der Sprecher. Nach Angaben des rbb ist der Prozess noch nicht abgeschlossen, weil sich der Angeklagte mehrfach krank gemeldet habe. Das Amtsgericht wollte sich am Donnerstag nicht zu dem Fall.

Von RND/dpa