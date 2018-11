Bremen

In einem ausgedienten Luftschutzbunker in Bremen haben Fahnder eine große Cannabisplantage mit mehr als 10 000 Pflanzen entdeckt. Nach einem Hinweis hätten Beamte sich das Gebäude am Bahnhof Sebaldsbrück am Mittwoch näher angeschaut und sofort eindeutigen Cannabisgeruch festgestellt, teilte die Polizei am Donnerstag mit.

Noch am Abend durchsuchten Beamte den Bunker und stellten die Pflanzen sowie diverses Zubehör sicher. Eine Plantage dieser Größenordnung erfordere besondere Kenntnisse und finanzielle Mittel, so die Polizei. Sie gehe davon aus, dass die Auftraggeber aus dem Bereich der organisierten Kriminalität stammen.

Von RND/dpa