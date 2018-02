Brennender Transporter fährt in Menschenmenge

Shanghai. Der Kleinbus fuhr am Freitagmorgen gegen 9 Uhr auf einen Fußgängerweg am belebten Volkspark im Shanghaier Stadtzentrum. 18 Menschen wurden verletzt, drei von ihnen schwer. Rettungskräfte brachten alle in ein Krankenhaus.

Die Polizei schloss einen terroristischen Hintergrund aus und geht von einem Unfall aus. Der Fahrer des Transporters soll am Steuer geraucht haben, obwohl sich mehrere hochentzündliche Gasflaschen im Wagen befanden. Insgesamt saßen in dem Kleinbus sechs Menschen.

Gefahrguttransport ohne Genehmigung

Durch die Zigarette sei das Innere des Wagens in Brand geraten. Ob sich auch die Gasflaschen entzündet hatten, ist noch nicht bekannt. Der 40-jährige Fahrer verlor daraufhin die Kontrolle über den Transporter und raste vor ein „Starbucks“-Geschäft.

Wie die Polizei mitteilte, arbeitet der Mann für eine Shanghaier Metallfirma. Er stehe nun unter Verdacht, die gefährlichen Materialien ohne Genehmigung transportiert zu haben.

Britische Premierministerin May in Shanghai

Auf Videos in den sozialen Netzwerken waren nach dem Unfall mehrere Menschen zu sehen, die bewusstlos auf dem Boden lagen. Feuerwehrmänner versuchten, den brennenden Kleinlastwagen zu löschen. Augenzeugen berichteten, dass Passanten die Insassen aus dem Unfallfahrzeug zogen.

今天上午9:15左右 上海南京西路、黄陂北路的人民公园门口 发生了疑似自杀式袭击事件 一辆外地牌照的面包车 故意撞向人群 现场导致多人重伤 不排除有人已经死亡 该辆车上 装有多个液化气瓶 pic.twitter.com/V2CNnuUAJg — wenshixiu (@wenshixiu) February 2, 2018

Zu dem Zeitpunkt hielt sich die britische Premierministerin Theresa May zum Abschluss ihres dreitägigen China-Besuches in Shanghai auf. Sie sei gerade in einem Treffen mit Bürgermeister Ying Yong in einem Hotel im Stadtzentrum gewesen, verlautete aus der Delegation.

Von dpa/tap/RND