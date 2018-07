Rostock

Am Dienstagabend ist ein Getreidefeld angrenzend an den Rostocker Ortsteil Riekdahl in Brand geraten. Der starke Qualm zog aufgrund der Windrichtung in die Wohngebiete Riekdahl und Kösterbeck. Nach Zeugenaussagen ist der Brand durch einen Vogel entstanden, der auf der Oberleitung der Bahn einen Kurzschluss auslöste und brennend zu Boden fiel. Wegen der Trockenheit geriet das angrenzende Feld in Brand.

Kurz nach 20 Uhr konnten 50 Kameraden der Berufsfeuerwehr, der Freiwilligen Feuerwehren aus Groß-Klein, Stadt-Mitte, Gehlsdorf und der Rostocker Heide den Feldbrand unter Kontrolle bringen und löschen.

Menschen waren nicht in Gefahr. Ein Polizeihubschrauber wurde eingesetzt, um die Löscharbeiten am Boden besser zu koordinieren. Nach ersten Schätzungen wurden etwa sieben Hektar zerstört. Die Höhe des Sachschadens ist noch unklar.

Von RND/kst