Der bevorstehende Brexit führt in Deutschland zu einem Rekordwert an Einbürgerungen britischer Staatsangehöriger. 2017 wurden 112.211 Ausländer eingebürgert. Das war der höchste Stand seit 2013, so das Statistische Bundesamt. Im Vergleich zu 2016 stieg die Zahl der Einbürgerungen um 1.800 (plus 1,7 Prozent).