Las Vegas

US-Musikerin Britney Spears (36) kehrt gut ein Jahr nach ihrer letzten Show nach Las Vegas zurück. Sie werde ab Februar ihre Bühnenshow „Domination“ im Hotel Park MGM am Las Vegas Boulevard präsentieren, teilte die Sängerin am Donnerstagabend (Ortszeit) in der Casinostadt mit. Ihre Ankündigung war Teil einer halbstündigen Inszenierung vor dem Hotelkomplex, die live im Internet übertragen wurde - inklusive Lichtshow und Parade auf dem weltberühmten Strip.

Die Sängerin, die vor 20 Jahren ihre erste Hit-Single „Baby One More Time“ veröffentlicht hatte, war vier Jahre lang mit ihrem Programm „Piece of Me“ in Las Vegas zu sehen. Damit ging sie in den vergangenen Monaten auf Welttournee, die sie auch nach Deutschland führte.

In der Entertainmentstadt Las Vegas haben viele große Künstler regelmäßige Auftritte, darunter zuletzt Celine Dion, Mariah Carey und Elton John. In den nächsten Monaten kommen Lady Gaga und Aerosmith dazu.

Von RND/dpa