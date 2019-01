Las Vegas

Eigentlich wollte Britney Spears im neuen Jahr wieder ganz groß in Las Vegas loslegen. Glamour, Tanz und Gesang. Vom 13. Februar bis zum 17. August waren im Park Theatre des Park MGM Hotel & Casino 32 Auftritte der amerikanischen Popsängerin geplant. Jetzt wurden alle „ Domination“-Shows des Stars abgesagt: Grund sind die gesundheitlichen Probleme ihres Vaters.

Die Situation war lebensbedrohlich für Jamie Spears

Jamie Spears sei, so verlautbarte Britneys PR-Abteilung, vor zwei Monaten mit einem plötzlichen Riss des Dickdarms ins Sunrise Hospital in Las Vegas eingeliefert worden. Er wurde sofort einer Operation unterzogen und verbrachte danach vier Wochen im Hospital.

Die Situation sei lebensbedrohlich gewesen. Nach einer langen, schwierigen postoperativen Phase komme er langsam wieder zu Kräften und werde sich wahrscheinlich auch wieder vollständig erholen. „Wir sind alle so glücklich, dass er lebend davonkam, aber er hat immer noch einen langen Weg vor sich.“

Spears: „Ich will zu meiner Familie stehen“

„Wir haben eine besondere Beziehung“, wurde der Star von der Zeitung „The Sun“ auf deren Website zitiert, „und ich will diesmal zu meiner Familie stehen, wie sie auch immer für mich da waren. Auf ihrer Instagram-Seite veröffentlichte sie ein Bild von sich selbst als Kind mit ihren Eltern.

Und weil ihr die Familie so wichtig ist, verzichtet Britney Spears nun auf allen Vegas-Glitzer und Applaus. „Ich hatte mich so auf die Show gefreut und darauf euch alle zu sehen. Das zu tun (die Absage) bricht mir das Herz.“

Im vergangenen Jahr hatte Spears auch Konzerte in Deutschland gegeben. Gerüchte weiterer Konzerte für 2019 wurden bislang nicht bestätigt. Spears‘ erster Vegas-Aufenthalt begann im Dezember 2013 im Planet Hollywood Resort and Casino. Damals gab die Sängerin 248 Konzerte. Am 12. Januar feiert ihr Debütalbum „… Baby One More Time“ 20jähriges Jubiläum.

Von Matthias Halbig / RND