Bus auf dem Weg zu Eishockey-Spiel verunglückt

Tisdale. Bei einem Busunfall in Kanada sind mindestens 14 Menschen ums Leben gekommen. Wie die Zeitung „The Globe and Mail“ berichtete, dass in dem Bus Mitglieder eines Junior-Eishockey-Teams saßen. Die „Humboldt Broncos“ waren auf dem Weg zu einem Spiel, als der Bus nahe dem Ort Tisdale in der Provinz Saskatchewan am Freitag von einem Sattelschlepper gerammt wurde.

Laut Polizei sollen insgesamt 28 Menschen im Bus gewesen sein. 14 von ihnen starben bei dem heftigen Unfall, mehrere wurden schwer verletzt.

„Unsere Gedanken und Gebete gehen an die Familien, unsere Mitarbeiter, Sportler und alle, die von dieser schrecklichen Tragödie betroffen sind. Unsere Broncos-Familie ist schockiert und wir versuchen, diesen furchtbaren Verlust zu verarbeiten“, heißt es in einem Statement des Mannschaftspräsidenten auf der Webseite des Teams.

Saskatchewans Premierminister Scott Moe äußerte auf Twitter seine Anteilnahme: „Worte können den Verlust, den wir heute Nacht fühlen, nicht beschreiben.“ Auch Kanadas Premierminister Justin Trudeau sprach sein Beileid aus.

I cannot imagine what these parents are going through, and my heart goes out to everyone affected by this terrible tragedy, in the Humboldt community and beyond. https://t.co/2cIn2CTy08