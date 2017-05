Norden. Als die beiden hessischen Schulklassen am Vormittag in den Reisebus in Richtung Nordsee steigen, sind alle noch guter Dinge. Was jedoch niemand an Bord weiß: Als Zieladresse hat man im Navigationsgerät nicht Norddeich in Niedersachsen, sondern Norddeich in Schleswig-Holstein eingegeben. Beide Städte sind zwar an der Nordsee gelegen, nur liegen dazwischen mal eben schlappe 300 Kilometer.

Dass irgendetwas nicht stimmen kann, wird den Schülerinnen und Schülern spätestens nach drei Stunden Fahrt bewusst. Der Busfahrer schien jedoch ein blindes Vertrauen in sein Navi zu haben und ließ sich nicht von den Anmerkungen seiner Passagiere abbringen.

Hilfsbereite Ostfriesen bieten ein Dach über dem Kopf

Als dieser dann doch irgendwo hinter Hamburg einsehen muss, dass die Technik ausnahmsweise nicht Recht hat, ist es allerdings bereits zu spät. Denn als der Reisebus mit großer Verspätung schließlich das richtige Norddeich erreicht, hat die letzte Fähre nach Juist bereits abgelegt.

Im Bus mussten dann aber niemand übernachten. Die hilfsbereite Ostfriesen in Norddeich improvisierten kurzerhand. Das Norder Ulrichsgymnasium stellten den gestrandeten Hessen spontan ihre Turnhalle zur Verfügung und das Rote Kreuz half mit Feldbetten und Decken aus.

Den Kindern habe der unfreiwillige Zwischenstopp nichts ausgemacht, sagte ein Klassenlehrer dem NDR. Es sei viel mehr ein Teil des Abenteuers gewesen. Statt den ersten Abend am Strand zu verbringen, spielten sie in der Halle Frisbee und Fußball. Am Tag darauf kamen dann alle wohlbehalten an ihrem Reiseziel Juist an.

Von RND/dpa