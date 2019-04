Panorama Identifizierung der Toten - Busunfall auf Madeira: Großteil der Opfer kommt aus Nordrhein-Westfalen Die Befürchtungen scheinen sich zu bestätigen: Ein großer Teil der Menschen, die bei dem Busunglück auf der portugiesischen Insel Madeira starben, stammt aus Nordrhein-Westfalen.

Blumen liegen an der Unfallstelle auf Madeira in Gedenken an das Busunglück. Quelle: Armando Franca/AP/dpa