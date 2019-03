Chicago

Chance the Rapper hat seine langjährige Partnerin Kirsten Corley geheiratet. Bei der Feier im kalifornischen Newport Beach gaben sich etliche Stars die Klinke in die Hand. Der Rapper mit dem bürgerlichen Namen Chancelor Jonathan Bennett postete auf der Online-Plattform Instagram und Twitter etliche Fotos mit seiner Braut: Er trägt einen weißen Smoking zu schwarzen Hosen, sie ein schulterfreies weiße Kleid. Ein weiteres Foto von Chance the Rapper zeigt ihn unter anderem mit dem Rapper Kanye West, dem Comedian Dave Chappelle und Gospelsänger Kirk Franklin.

Vergangene Woche hatte der 25-jährige Rapper aus Chicago in sozialen Medien erzählt, wie er Corley kennenlernte. Sie seien sich bei einer Büro-Party seiner Mutter zum ersten Mal begegnet, er sei damals neun Jahre alt gewesen. Dass sie nun verheiratet seien, sei „Schicksal“, schrieb er. Medienberichten zufolge fand die Hochzeit bereits am Samstag statt.

Von RND/AP