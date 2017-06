Peking. Es gibt Menschen, die werfen Münzen in Brunnen, andere hängen sich ein Hufeisen über die Tür – natürlich mit der Öffnung nach unten, damit das Glück auf den Besucher hinabfällt. In Shanghai hat eine abergläubische 80-jährige Chinesin dabei offenbar etwas verwechselt – und für Chaos im Flugplan gesorgt. Auf dem Weg in den Flieger stoppte die betagte Frau, um neun Münzen ins Triebwerk der Maschine zu werfen. Offenbar war sie überzeugt, so für einen sicheren Flug nach Guangzhou zu sorgen. Doch das Glück ließ auf sich warten – und zwar ganze fünf Stunden.

Andere Passagiere hatten die Aktion beobachtet und die Crew alarmiert. Mitarbeiter der Fluggesellschaft China Southern mussten zunächst die Verkleidung der Triebwerke öffnen. Dort fanden sie eine kleine Geldmünze. Die acht anderen wurden auf dem Boden vor der Turbine entdeckt. Offenbar hatte die Frau nicht richtig getroffen. Der Kapitän der Maschine erklärte später, dass die Aktion im schlimmsten Fall zum Maschinenausfall hätte führen können, falls die Turbinen die Geldstücke angesaugt hätten.

In China, dessen Flugmarkt rasant wächst, kommt es immer wieder zu ungewöhnlichen Vorfällen mit unerfahrenen Erstfliegern. Mehrfach wurde etwa schon von Passagieren berichtet, die versuchten, die Notausgänge vor oder während des Fluges zu öffnen. In anderen Fällen wurde die Crew beschimpft oder angegriffen. Mittlerweile gibt es mehrere Fluggesellschaften, die schwarze Listen über Störenfriede führen. In der Regel wird so aggressives Verhalten von Bord verbannt – von Münzwürfen ist bisher nichts bekannt.

Von nl/dpa/RND