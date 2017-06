Norristown. Das Warten scheint kein Ende zu nehmen: Seit mittlerweile zwei Tagen beraten die Geschworenen im Strafprozess wegen sexueller Nötigung gegen TV-Entertainer Bill Cosby über das Urteil. Noch am Mittwoch sollten die fünf Frauen und sieben Männer zusammenkommen, um einen möglichen Schuldspruch zu fällen. Montag und Dienstag waren die fünf Frauen und sieben Männer ohne Ergebnis auseinander gegangen.

Cosby selbst erschien auch am Mittwoch bei Gericht und hielt in Richtung einiger Unterstützer den rechten Daumen in die Höhe. Bei einem Schuldspruch drohen ihm mehrere Jahre Haft.

Von RND/dpa