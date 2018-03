„Cream Tea Gate“ entzweit England

London. Der National Trust ist so etwas wie der Hüter der britischen Traditionen. Die Organisation für Denkmalschutz kauft Landflächen und historische Gebäude, deren Unterhalt sich die Eigentümer nicht mehr leisten können, und öffnet sie für die Öffentlichkeit. Für immer, für jeden, so das Motto der Stiftung. Jeder Brite ahnt: Mit dem National Trust kann das Königreich einfach nie verloren sein.

Ausgerechnet diese Stiftung hat nun für einen handfesten Skandal unter britischen Traditionalisten gesorgt. In einer Werbung zeigte das Anwesen Lanhydrock, das dem National Trust gehört, das Foto eines Cream Teas. Diese vor allem in Südengland sehr populäre Nachmittagsmahlzeit besteht neben Tee aus einem mit Clotted Cream – geschlagenem Rahm – und roter­ Marmelade bestrichenen Scone, einer Art süßem, kuchenähnlichen­ Brötchen.

CreamFirsters didn't know what they were voting for.

They got this cream first idea from a Bus.

110% of Cornishmen with degrees say it's jam first.

North Korea puts cream first.

That's science, that is.

Don't be like North Korea, always put #jamfirst#sconegate pic.twitter.com/h9W8m30Xnt