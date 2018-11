Hamburg

Bisher war Aneta Sabliks (29) in Sachen Liebe kein Glück beschieden, doch jetzt ist sie im siebten Himmel: Die DSDS-Gewinnerin von 2014 ist frisch verlobt. Auf Ibiza bekam sie einen Hochzeitsantrag, der sie zu Tränen rührte. Der Mann an ihrer Seite: Chris, ein Münchner Geschäftsmann. Die beiden kennen sich zwar schon seit 2014, doch erst vier Jahre später sprang der Funk über. Erst im April 2018 machten die beiden via Instagram ihre Liebe öffentlich.

In der „Bild“-Zeitung erzählte die Sängerin nun, wie es zur Verlobung kam: „Wir waren gemeinsam auf der Hochzeit eines Freundes auf Ibiza. Plötzlich ging er auf die Knie. Ich konnte es nicht glauben und war total gerührt. Es kam total überraschend, und ich wusste nicht, was ich sagen sollte, außer: Ja, klar. Ich will!“

Für Aneta ist es bereits die zweite Ehe

Für Aneta ist es bereits die zweite Ehe. Von ihrem ersten Mann, Musikproduzent Kevin Zuber, ist sie mittlerweile geschieden. Am 31. Dezember 2016 hatten sich die beiden das Ja-Wort gegeben – nach sechs Jahren Beziehung. Doch die Ehe stand unter keinem guten Stern. Bereits zwei Wochen nach den Flitterwochen war wieder Schluss.

„Es ist sehr schwer. Für jede Frau ist so etwas ein Drama – das Leben verändert sich ganz plötzlich. Aber wir haben das gemeinsam entschieden“, sagte sie damals der „Bild“-Zeitung. In dieser schweren Zeit immer an ihrer Seite: Chris. Aus der Freundschaft wurde schließlich Liebe.

Verliebt, verlobt – und bald verheiratet.

