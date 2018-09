Hannover



Noch immer fehlt jede Spur von Ex-DSDS-Star Daniel Küblböck. Er soll auf einer Kreuzfahrt mit der „Aidaluna“ von Bord gesprungen sein. Nun sorgt eine Videobotschaft von Dieter Bohlen via Instagram für große Empörung. Grund: Der Pop-Titan eröffnet mit den Worten: „Hallo bei Dieters Tagesschau.“ Er sei „geschockt“, trägt dabei aber einen weißen Hoodie mit der Aufschrift „Be one with the ocean“. In den sozialen Netzwerken wird diskutiert, ob die Kleiderwahl Absicht oder ein blöder Zufall sei.

Viele Nutzer unterstellen Bohlen Kalkül und empfinden den Aufdruck als geschmacklos. Besonders auf Twitter machen User ihrem Ärger Luft. Michael Runge meint etwa: „Verrät viel über die Weitsicht dieses Typen.

Auf Instagram verteidigen viele Fans den Pop-Titan und halten die Anschuldigungen für „traurig“. „Ich glaube es nicht. Jetzt regen sich alle über den Pulli auf. Unfassbar. Es gibt doch wichtigeres“, lautet einer der Kommentare. Der User Konstantin Kiy findet deutlichere Worte und tweeted: „Be one with your brain kann man bei Dieter Bohlen natürlich nicht erwarten.“

Die Stimmung auf Twitter ist teilweise so aufgeheizt, dass sich viele Kommentare auch unter Gürtellinie abspielen. Bohlen wird für seinen Hoodie-Fauxpas wüst beschimpft.

