Mit kleinen Anstecknadeln nutzen einige Hollywoodstars den roten Teppich der Oscars für ein politisches Statement. Oscar-Gewinner wie Emma Stone und Barry Jenkins trugen in der Nacht zu Montag hellblaue Anstecknadeln mit der Aufschrift „ACLU“ an ihren Abendkleidern. Was steckt hinter der blauen Schleife?