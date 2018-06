Hannover

Günter Hermann, Werder Bremen, wurde 1990 nachnominiert und war am Ende mit null Einsatzminuten Weltmeister. Natürlich wurde Günter Hermann trotzdem gebraucht!

Nicht fürs Fußballspielen, aber irgendjemand muss in so einem funktionierenden Gebilde ja Wasser tragen, Bälle pumpen, Hütchen aufstellen, Trikots bügeln, Schuhe putzen, Kaffee machen, Gläser spülen, Klinsmann kämmen, Völler föhnen, Littbarski was vom Schrank holen, Matthäus die Schuhe binden, Zimmer saugen und lüften, lüften, lüften.

Lüften, lüften, lüften

Günter Hermann hätte sogar fast gespielt. Gegen Kolumbien. Da war der Brehme nicht dabei. Aber dann trat der Mannschaftsrat zusammen. Alle vom FC Bayern. Es spielte dann Hansi Pflügler, FC Bayern.

Und Hermann musste wieder Tore aufstellen, Netze flicken, Platz abkreiden, Knöpfe annähen, Seife kaufen, Müll rausbringen, Tisch abräumen, Bus polieren, Illgner was vorlesen, dem Kaiser nachschenken, Matthäus die Zähne putzen, Socken waschen und lüften, lüften, lüften.

Günter Hermann wurde gebraucht. Ohne Seife kein Weltmeister, sagt er sich, wenn er Kalle Riedle das neue Stück Dove mit Zitrusduft morgens in die Seifenschale legte. Natürlich hast du es schon schwerer, wenn du Günter Hermann heißt und keinen Glamournamen trägst wie Andreas Möller.

Tor, Tor, Tor!!!!

Günter Hermann, das schreiben ja schon alle falsch. Vorne mit th und hinten mit zwei R. Lothar Matthäus, den kann man überall mit th schreiben, das ist immer richtig. Das Glück ist mit die Doofen, sagte Hermann immer.

Einmal hatte Günter Hermann einen Traum. Er wurde im Finale eingewechselt, und dann hörte er eine Stimme: Aus dem Hintergrund müsste Hermann schießen, Hermann schießt: Tor, Tor, Tor!!!! Dann wachte er auf. Ein schriller Pfeifton. Nicht der Wecker, es war der Schlusspfiff in Rom. Aus! Aus! Aus!

Hermann war Weltmeister. Verschlafen wankte Günter Hermann zur Siegerehrung, in dem sicheren Glauben, ER habe das Siegtor gegen Argentinien geschossen. Dass sie bis heute Andreas Brehme dafür feiern, hat er nie verstanden.

Von Uwe Janssen