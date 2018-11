Freiburg

Seit 2013 galt Maria H. als vermisst: Die damals 13-Jährige war mit dem 40 Jahre älteren Bernhard H. verschwunden. Kennengelernt hatte sie ihn in einem Internetchat. Jetzt, fünf Jahre nach ihrem Verschwinden, ist sie zu ihrer Familie in Freiburg zurückgekehrt. Bernhard H. sitzt inzwischen im Gefängnis. Der wegen Kindesentzugs und Verdachts auf sexuellen Missbrauch mit internationalem Haftbefehl gesuchte Mann war in Italien festgenommen worden.

Allmählich lüftet sich das Geheimnis um die Zeit des Verschwundenseins: Im Interview mit RTL sprach die heute 18-Jährige erstmals über die Zeit im sizilianischen Licata, wo sie mit Bernhard H. in ärmlichen Verhältnissen lebte. Ihr Begleiter habe ihr eingeredet, dass er ins Gefängnis und sie ins Heim komme, wenn sie vor ihrem 18. Lebensjahr nach Deutschland zurückkehre.

Maria H. berichtet ausführlich

Erst kurz vor ihrem Wiederauftauchen sei sie im Internet darauf gestoßen, dass ihre Mutter sie noch suchte. Dann habe sie sofort zurückgewollt. „Jeder Tag, den ich da verbracht habe, war ein Tag, den meine Mutter gezählt hat“, sagt sie. „Ich habe nie daran gedacht, was ich meiner Mutter antue.“ Die beiden sitzen in der Sendung nah beieinander, umarmen sich. Ihre Mutter sagt, sie hasse Bernhard H. nicht, aber: „Ich habe noch niemals einen Menschen so verachtet wie ihn.“ Über ihre zurückgekehrte Tochter sagt sie: „Auch ich musste erst lernen, dass da eine erwachsene Frau steht.“

Maria H. fühlt sich als Opfer

Bernhard H. habe immer für alles eine Lösung gehabt, sagt Maria H., „auch wenn es nicht die richtige war im Nachhinein“. Sie erinnert sich: „Als ich jünger war, habe ich etwas anderes in ihm gesehen als er in mir. Was er gesagt hat, war für mich die Wahrheit.“ Über die Flucht sagt sie: „Er wusste, was zu tun ist.“ Er habe ihr gesagt, dass es Beziehungen mit großen Altersunterschieden selten gebe, aber es trotzdem normal sei. „Er hat mir immer gesagt: ,Du bist wie eine Erwachsene, also wo ist das Problem? Alter ist nur eine Zahl‘“, schildert die junge Frau.

Zum mutmaßlichen Missbrauch will sie nichts sagen. Trotzdem macht Maria H. ihrem Begleiter Vorwürfe: „Ich fühle mich im Nachhinein als Opfer, weil er von Anfang an hätte wissen müssen, dass dadurch alles noch schlimmer wird.“ Der 57-Jährige muss sich nun strafrechtlich verantworten, weil er mit einer Minderjährigen untergetaucht ist.

Von Hannah Scheiwe