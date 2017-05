Las Vegas. Die neue Miss USA steht fest: Die Gewinnerin des diesjährigen Schönheitswettbewerbs in Las Vegas, Kára McCullough, eine Chemikerin aus Washington D.C., wurde am Sonntag (Ortszeit) in Las Vegas gekrönt. McCullough arbeitet für eine US-Behörde, die für die Sicherheit von nuklearen Materialien zuständig ist. Sie wird nun für die Vereinigten Staaten bei der Wahl zur Miss Universe antreten.

51 Frauen kämpften am Sonntagabend in Las Vegas um den Titel der Miss USA. Durchgesetzt hat sich eine Einwanderin aus Italien: Kára McCullough. Zur Bildergalerie

Die im italienischen Neapel geborene Chemikerin wuchs im US-Staat Virginia auf. Auf den weiteren Rängen landeten Chhavi Verg, Miss New Jersey, sowie Miss Minnesota, Meridith Gould. Während des Wettbewerbs wurden sie unter anderem gefragt, was für sie Feminismus sei und ob sie sich selbst als Feministinnen bezeichneten. Unter den insgesamt 51 Kandidatinnen waren fünf Frauen, die als junge Einwanderinnen in die USA kamen.

Relive the moment when dreams became reality. #MissUSA pic.twitter.com/O0vU1FRYAB — Miss USA (@MissUSA) May 15, 2017

From our nation’s capitol to the big stage, it’s Miss DC USA– a scientist & the newest member of the Top 10. #MissUSA | @SherriHill pic.twitter.com/GfbQNHUzNs — Miss USA (@MissUSA) May 15, 2017

