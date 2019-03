Köln

Ob blond, ob braun – Oliver Pocher liebt alle Frauen... Im November vergangenen Jahres stellte der Comedian erstmals die neue Frau an seiner Seite vor: die braunhaarige Amira M. Aly. Seitdem sind die beiden fast unzertrennlich. Auch zu „Let’s Dance“ (RTL) begleitet Amira ihren Olli, um ihn dort zu schminken.

Nun verriet der Hannoveraner erstmals, was er ganz besonders an seiner neuen Freundin liebt: „Es ist zum einen praktisch, weil sie einen begleiten kann und auch Management-Aufgaben übernimmt. Sie sagt dann, wer wo wie was machen kann. Und dass sie auch Hair und Make-up macht, hilft auch. Sie ist also nicht nur dabei und sieht gut aus, sondern hat auch ein bisschen was zu tun“, sagt Pocher zu RTL. Und weiter: „Ich habe jetzt schlagfertig, intelligent, dunkelhaarig – ich wollte einfach mal einen gegenteiligen Typ ausprobieren.“

Aus zwei mach eins

Klingt ganz so, als würde der Comedian da ein bisschen gegen seine drei früheren Freundinnen schießen. Immerhin waren Monica Ivancan, Sandy Meyer-Wölden und Sabine Lisicki allesamt blond. Ansonsten scheint es nicht so zu sein, dass Olli und seine Amira sich auf die Nerven gehen, wenn sie sich so viel sehen.

Amira bestätigt: „Es funktioniert besser als umgekehrt. Wir streiten sonst nur, wenn wir uns nicht sehen. Also, es klappt wunderbar, wenn wir zusammen sind. Dadurch, dass wir uns so ähnlich sind. Wir ticken halt einfach gleich, wir schlafen zur gleichen Zeit, wir essen zur gleichen Zeit. Es ist wirklich mittlerweile so, wir sind schon ein Mensch geworden.“

Von Thomas Kielhorn/RND