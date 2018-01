Das sind die Trends 2018

Köln. Geniale, ungewöhnliche, schicke und extravagante, aber auch konservative Wohnideen präsentieren die Aussteller auf der Internationalen Möbelmesse IMM Cologne 2018 dieser Tage in Köln (bis 21. Januar). Nicht alle davon landen später auch wirklich in den Möbelhäusern. Doch einige Neuheiten und Anregungen können Interessierte beim Stöbern im Internet und im Laden entdecken. Ein Ausblick, worauf alle achten sollten, die 2018 ihr Zuhause umgestalten und neu einrichten wollen:

KINDERZIMMER : Bei der Einrichtung der Kinderzimmer neigt die Möbellandschaft noch immer zu starkem Konservatismus. Hier dominieren weiterhin die gendertypischen Farben Rosa und Blau. Mädchen schlafen in Motto-Möbeln mit Disney-Prinzessinnen, Jungs in zu Betten umgebauten Weltraumschiffen und Feuerwehr-Autos.

ESSTISCHE: Hier bleibt es bei einem Trend der vergangenen Jahre: große, lange Esstische, die zugleich filigran wirken. „Sie haben sehr dünne Beine und eine extrem dünne Platte“, erläutert Trendanalystin Gabriela Kaiser. Neu sind statt der rechteckigen Form auch runde oder andere Formen. Sie sind häufig zu sehen - Hauptsache groß.

GROSSE LEUCHTEN: Über dem langen Esstisch thronen auffällig große Leuchten - die sogar der eigentliche Hingucker der Essgruppe sein können. Weiterhin sind aber auch Reihungen von kleineren Leuchten beliebt, die im Gesamten auch eine mächtige Wirkung haben.

MEHRERE SOFATISCHE: Immer noch setzen die Hersteller lieber auf viele kleine und damit variable Beistelltische - statt auf große Sofatische. Teils haben die Tische unterschiedliche Materialien. So entdeckt man auf der IMM häufig Marmor und Glas in Kombination. Dabei kann ein Tisch gerne auch kleiner als der andere sein.

GLOBUS: Er erlebt eine Renaissance: Der Globus ist als Dekoration im Wohnzimmer zurück. Auffällig viele Hersteller setzen ihn in ihren Beispiel-Wohnwelten in Szene - auf der Möbelmesse IMM, aber auch im Handel. Es gibt ihn aufgebockt oder als lose Kugel, in moderner Darstellung. Teils ist er abends beleuchtet, oder er hat eine Karte im Stil der alten Seefahrer.

BEPFLANZTE LEUCHTEN: Das Hobbygärtnern im Wohnraum ist so gefragt wie selten zuvor. Inneneinrichter setzen deshalb Pflanzen auch in vielfältigster Weise ein. Auf der IMM waren an vielen Ständen Hängeampeln zu sehen sowie an der Wand befestigte Aufhängungen und bepflanzte Leuchten in Glaskugeln.

NEUE MATERIALIEN FÜR BADEWANNEN: Der Holzzuber ist zurück! Tatsächlich experimentieren die Badhersteller aktuell viel, um aus dem gefliesten, eher kühl wirkenden Hygieneraum ein wohnlicheres Zimmer zu machen. So präsentiert Unique Wood Design eine hölzerne Badewanne, und Hersteller Bette wagt sich an eine stoffbezogene Wanne. Dabei garantiert er Schimmelfreiheit.

DURCHGESTYLTE BÜCHERREGALE: Bitte Ordnung halten! Wo Schränke offen bleiben und der Inhalt zu sehen ist, sollte dieser perfekt inszeniert sein. „Das geht sogar so weit, dass Bücherrücken stören und die Bücher daher umgedreht ins Regal gestellt werden“, erläutert IMM-Trendexperte Frank A. Reinhardt.

