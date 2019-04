Berlin

Erst im Januar machte Schauspielerin Sophia Thomalla (29) ihre Beziehung zu Fußballspieler Loris Karius (25) öffentlich – verkündete mit Knutschfotos das Aus mit Gavin Rossdale (53). Für ihre neue Liebe zieht Thomalla nun an den Bosporus.

Loris Karius ist Torwart, eigentlich im Dienste des FC Liverpool, doch nach den Patzern im Champions-League-Finale wurde er an Besiktas Istanbul verliehen. Der „Bild“ erzählt Thomalla, ihr Neuer könne wegen des Sports kaum nach Deutschland kommen. „Da muss ich als Spielerfrau Abstriche machen.“

Aufenthaltserlaubnis für ein Jahr

Ihre neue Heimat gefällt der 29-Jährigen, die Türkei sei wunderschön, es gebe tolle Restaurants und nette Menschen. Lediglich die Sache mit der Pressefreiheit sehe sie kritisch. „Jetzt weiß ist erst, wie gut ich es in Deutschland habe.“

Deshalb vielleicht auch nicht ganz so überraschend: Ihre Wohnung in Berlin wird die Schauspielerin erst einmal behalten. Sicher ist sicher. Ohnehin hat sie eine Aufenthaltserlaubnis erst einmal nur für ein Jahr bekommen. „Dann werden wir weitersehen, es kommt darauf an, wie lange Loris hier spielt.“

Von RND/msk