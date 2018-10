Kees Moeliker ist Ornithologe und Direktor des Naturkundemuseums in Rotterdam. Durch einen Zufall wurde er zum Experten für auffälliges Verhalten und tragische Todesursachen in der Tierwelt. In seiner Sammlung: Nekrophile Stockenten und der Marder, der den Teilchenbeschleuniger Cern lahmlegte. Gerade ist sein Buch „Der Entenmann“ erschienen.