Der Traum vom glücklichen Huhn

Schulzendorf. Das Huhn ist glücklich wie nie zuvor. So sieht es jedenfalls auf den Eierkartons im Supermarkt aus. Das Tier darauf scharrt zufrieden in hügeliger, baumbestandener Landschaft vor hutzeligen Fachwerkhäusern. Dahinter muss irgendwo der Stall sein. Der ist auf den Verpackungen meist nicht zu sehen. Man sieht ihn oft nur auf den Satellitenbildern der Kartendienste im Internet.

Rund um die Firmenadressen der Eiermultis verteilt sich ein knappes Dutzend rechteckiger Gebäude im Wald, möglichst weit von der Straße entfernt. Die Anlagen sind riesig – und haben mit der weit verbreiteten, meist ländlich-idyllischen Vorstellung von einem Hühnerstall meist wenig zu tun. Wie auch, wenn sich mehrere Zehntausend Hühner eine Unterkunft teilen?

Können Tiere in der Massentierhaltung wirklich glücklich sein? Diese Fragen stellen sich Verbraucher, Tierschützer und Experten immer wieder. Es gibt zahlreiche Wissenschaftler, die diese Frage mit Ja beantworten, schon aufgrund hygienischer Aspekte. Und wahrscheinlich ist ein gesundes Huhn auch ein glückliches Huhn.

“Es ist einfach schön, den Hühnern zuzusehen. Das hat eine kontemplative Qualität“, sagt Hühnerzüchter Matthias Schmidt aus Schulzendorf bei Berlin über seine Tiere. Quelle: Friedrich Bungert

Matthias Schmidt aber glaubt das nicht. Wenn er Eier haben wollte, müsste der 50-Jährige eigentlich nur einmal über die Straße gehen. Schräg gegenüber seinem großen Grundstück aus Schulzendorf bei Berlin haben sich Aldi und Edeka angesiedelt. Drüben, beim Discounter, stehen in langen Reihen die Eierkartons. Doch Schmidt ist schon lange nicht mehr in den Supermarkt gegangen, um Eier oder Hühnerfleisch zu kaufen. Er hält lieber seine eigenen Hühner auf seinem eigenen Grundstück.

Auf dem Gelände stehen zwei kleine Ställe, die Hühner spazieren dazwischen herum und durch den ganzen Garten. Der Hahn kräht, und Schmidt könnte den ganzen Tag über Hühner reden. Er schwärmt vom Gewusel in seinem Garten, von seiner kleinen Herde. “Wenn man abends nach Hause kommt und sich in den Garten setzt, ist es einfach schön, den Hühnern zuzusehen. Das hat eine kontemplative Qualität.“ Stundenlang kann er zusehen und das Verhalten der Tiere studieren. Wie der Hahn die Hennen ruft, wenn er etwas zu fressen gefunden hat. Wie er sie um sich schart, aber selbst nicht frisst.

Es muss an einem Abend im Garten gewesen sein, umgeben von pickenden, scharrenden Hühnern, als Schmidt der Gedanke kam, aus seiner Herde ein Geschäftsmodell zu machen. Das Projekt Gartenhuhn war geboren und soll diesen Sommer starten. Schmidt will Hühner vermieten.

Leihhühner samt Stall für 75 Euro die Woche

Vier Hühner kosten pro Woche 75 Euro, dafür bringt Schmidt die selbstverständlich geimpften Tiere in Transportboxen vorbei, montiert einen tragbaren Stall und einen Zaun, sogar als Voliere. So sind die Hennen nicht nur gegen den Fuchs, sondern auch gegen Habicht und Bussard geschützt. Nach Ablauf der Mietzeit baut er alles wieder ab – und die Hühner kommen wieder nach Hause. Oder zum nächsten Kunden.

“Hühner sind spannende Persönlichkeiten und machen Spaß“, sagt auch die Autorin Jessi Bloom, die den Ratgeber “Mein Garten für freilaufende Hühner“ geschrieben hat. “Sie können charmant und süß, aber manchmal auch mürrisch und böse zu ihren Artgenossen sein. Sie sind auch wissbegierig und können sogar Tricks lernen.“ Bloom ist sich sicher: “Hühner sind die unkompliziertesten Tiere, die man in seinem Leben haben kann.“

15 Eier legen Schmidts vier Ausleihhühner pro Woche. Rein ökonomisch betrachtet, sind die Frühstückseier vom Miethuhn also die teuersten der Welt. Aber wer rein ökonomisch denkt, sollte sich vielleicht eher einen Stall mit einigen Zehntausend Hühnern in den Hof stellen und dann versuchen, im knallharten Wettbewerb mit den anderen Massentierhaltern zu bestehen – das geht dann aber sehr wahrscheinlich auf Kosten der Idylle und mit dem Verlust aller Illusionen einher, die die Eierpackungen beim Verbraucher nun mal hervorrufen.

Neugierig, intelligent und nur manchmal ein bisschen mürrisch: Hühner sind erstaunlich unkomplizierte “Haustiere“ – sofern die Halter einen Garten haben, der ausreichend Platz, Abwechslung und Versteckmöglichkeiten bietet. Quelle: Friedrich Bungert

Zehn Quadratmeter Garten pro Huhn – so lautet die Faustregel. Platz für einen Stall und eine abwechslungsreichere Umgebung als ein platter Rasen lauten ferner die Bedingungen für hoffnungsvolle Hühnerhalter. “Das Wichtigste ist der Schutz vor Beutegreifern aus der Luft und vom Boden“, sagt Ratgeberautorin Bloom. “Sie brauchen Verstecke, um sich im Fall einer Attacke sicher fühlen zu können.“

Schmidt will mit seinen Miethühnern den Kunden Lust auf das Leben mit dem Federvieh machen. Er will zeigen, dass es gar nicht so kompliziert ist, die Tiere zu halten, und auch gar nicht so teuer. “Wo sollen die Leute denn sonst Hühner sehen?“, fragt er. “Bauern, die Hühner halten, gibt es ja kaum noch.“ Wollen Städter und Bewohner stadtähnlicher Gegenden also lernen, was es mit der Hühnerhaltung auf sich hat, die sie meinen, aus wunderschön illustrierten Kinderbüchern zu kennen, bleibt ihnen nur, es selbst auszuprobieren.

Sie könnten dann lernen, dass die Tiere bei Weitem nicht so dümmlich und affektiert sind wie bei Pettersson und Findus, aber mindestens so wild wie in Gesellschaft der umtriebigen Kuh Lieselotte, die zumindest Kinder ebenfalls aus Büchern kennen. Schmidt ist darauf vorbereitet. Er wird die Hühner auswählen, die New Hampshires, die Bressen, die Bielefelder. Namen haben seine Tiere nicht, außer einer kleinen Henne, die Schmidt als Einzelküken mit der Hand aufzog: die kleine Pieps.

Die Miethuhnbranche boomt

Er wird sie vorbeibringen, etwa als mehrwöchige Geburtstagsüberraschung für landliebende Jubilare, er hofft auf Kindergärten und Altenheime als Kunden. Die einen sollen etwas vom Landleben mitbekommen, die anderen sich im besten Fall an ihre Kindheit mit Hühnern erinnern.

Die Nachfrage ist da, das haben die Vorreiter der Miethuhnbranche bereits bewiesen. Michael Lüft in Seligenstadt bei Frankfurt etwa verleiht seine Hühner seit 2013, dann kamen unter anderem Ralf-Wigand Usbeck in Achim bei Bremen und Nina Ritter in Leipzig-Wiederitzsch hinzu. Mittlerweile werden in fast jeder Region Deutschlands Hühner mit dem Mobilstall auf Reisen geschickt. Und ihre Vermieter berichten von begeisterten Kindern, die staunend vor dem Federvieh stehen und sagen: “Es hat ja nur zwei Beine.“ Oder scheu fragen: “Essen wir jetzt die Babys mit?“

Senioren im Altersheim erzählen von der Not nach dem Krieg und was ein Huhn damals wert war. Die Mieter werden die Eier aufsammeln und merken, wie warm sie sich noch anfühlen, wenn sie kurz nach dem Legen im Stroh liegen. Vielleicht lernen sie auch, was ein Windei wirklich ist, nämlich ein Ei, dem die Kalkschale fehlt. Sie werden merken, dass “putt-putt-putt“ zwar ein international anerkannter Ruf ist, aber das Schütteln mit einer Schale voller Körner schneller zum Erfolg führt, wenn man die Hühner zu sich locken will.

Wie seine Vorbilder in anderen Bundesländern will Hühnerzüchter Matthias Schmidt seine Tiere vermieten. Quelle: Friedrich Bungert

Allzu sentimental aber sollte ein Hühnerhalter nicht sein. Zu schnell passiert es, dass doch einmal Fuchs oder Habicht zupacken. Und natürlich sind auch die Rassehühner, die Hühnerhalter wie Schmidt überwiegend verwenden, hochgezüchtete Nutztiere. Das geht auf die Lebensdauer, nach zwei Jahren schon legen sie weniger, spätestens nach drei Jahren ergeben sie noch ein schmackhaftes Suppenhuhn.

Schmidt zieht auch selbst Küken auf, anders als die Großbetriebe lässt er die Hähne leben; etwa fünf bis sechs Monate, in denen die Tiere unter Beerensträuchern scharren und im Windschutz von Gartenmauern die Frühjahrssonne genießen können.

Überhaupt kann man sagen, dass das Huhn als Haustier eine Art Renaissance erlebt. Städter haben es als Nutztier wiederentdeckt. Hühner gackern in dem ein oder anderen Schrebergarten. Sie werden gebraucht als Gefährten im Garten und natürlich als Schneckenvernichter, als Eierlieferant und für die Erdung, als Verbindung zu einem vermeintlich einfachen Leben werden die Tiere immer beliebter.

Gartenhühner statt Geflügelschau

Diese Entwicklung hat auch Willi Meinke beobachtet. Bei ihm in Barmstedt in Schleswig-Holstein krähen 15 Hähne im Garten. Seit 1957 züchtet der heute 82-Jährige Zwerghühner, gerade hat er den Vorsitz des “Barmstedter Geflügelzuchtverein und Umgebung von 1900“ abgegeben, nun ist er Ehrenvorsitzender. Züchter aus Dänemark, Holland und der Schweiz sind schon bei ihm vorgefahren, um sich befruchtete Eier für ihre eigene Zucht abzuholen.

Sein Verein boomt, aber die neuen Mitglieder sind andere als früher. Ihnen geht es weniger um das schönste Federkleid, sondern um praktische Tipps für eine Handvoll Hühner im Garten des Einfamilienhauses. Meinke hat seinen Frieden damit gemacht: “Wer seine Hühner nicht bei den Schauen ausstellen will, engagiert sich anderweitig im Verein.“

Die Neuen wohnen nicht mehr am Ortsrand wie Meinke, wo sich die Nachbarn seit Jahrzehnten an das Krähen seiner Hähne gewöhnt haben. Sie wohnen in der Stadt oder in Einfamilienhaus-Siedlungen in den Hamburger Randgebieten, in Elmshorn und anderswo im Speckgürtel der Hansestadt. Die neue Vorsitzende hält nur fünf Hühner, “ist aber ganz aktiv“ stellt Meinke klar.

Zurück zur Natur, weg von der industriellen Produktion: Lebensmittelskandale verstärken den Trend zum eigenen Huhn. Quelle: Friedrich Bungert

Der Weg des Vorstadt-Bewohners zum Huhn sei ganz unterschiedlich, berichtet der Senior. “Manche haben einfach Spaß daran, wenn die Hühner im Garten herumlaufen. Manchen geht es nur um die Eier, sie wollen braune oder grüne Eier von ihren eigenen Hühnern haben.“ Doch in den Siedlungen beschweren sich gern mal die Nachbarn über die krähenden Hähne. Dann holen sich die Neuen Hilfe bei Meinke. Der schüttelt nur den Kopf über das Unverständnis der Vorstädter. “Motoren können laut sein, wie sie wollen. Aber über einen Hahn beschweren sich die Leute.“

Hühner in der Großstadt – für den Hamburger Trendforscher Peter Wippermann ist das “eine Facette der Entwicklung, sich bewusster mit der Herkunft unserer Nahrung zu beschäftigen“. Die Menschen reagierten damit auf die hoch technisierte Lebensmittelproduktion, sagt Wippermann, und natürlich auf die Skandale der Massentierhaltung. Dioxin und Fipronil sind nur zwei Stichworte, die ausreichen können, um die Idee vom selbst erzeugten Hühnerei attraktiv erscheinen zu lassen.

Dass so mancher Neu-Halter sehr viel weniger über Hühner weiß, als er denkt, lernt er schon in der Vorbereitung. Bei Meinke etwa fangen die Hennen nach etwa einem halben Jahr an, Eier zu legen. “Gute Leger legen fast 200 Eier im Jahr, faule Leger gerade mal 50“, sagt der Barmstedter. “Die Legeleistung vererbt sich.“ Mit Hähnen aus legestarken Züchtungen konnten sich ganze Populationen erholen. Aber auch die Eierform ist genetisch bedingt. “Ich habe eine Henne, die legt Eier wie Tennisbälle“, erzählt Meinke. “Je unförmiger die Eier, umso schwieriger ist es für die Küken zu schlüpfen.“ Deshalb seien auch die spitzen Eier ungünstig.

Die Eierfarbe an den Ohren erkennen

Wie die Form ist auch die Farbe der Eier genetisch veranlagt. Ob weiß, braun, gemischt oder sogar grün – die Eierfarbe hängt nicht mit der Farbe des Gefieders zusammen. “Man kann es an den Ohrläppchen erkennen. Wenn die weiß sind, legt das Huhn weiße Eier.“ Willi Meinke freut sich über schokoladenbraune Eier seiner Maranhühner. Die Rasse der Araucana legen grüne Eier. Der Senior-Züchter hält viel auf seine Tiere. “Hühner sind nicht dumm“, sagt er. “Die merken sich viel, manche behaupten sogar, dass sie nach einem Jahr noch einen Hof wiedererkennen.“

Wie viele Eier in privaten Ställen und in deutschen Vorgärten gelegt werden, kann niemand beziffern. Denn Betriebe mit unter 3000 Hennen und Privathaltungen werden statistisch nicht erfasst. Es gibt aber Zahlen zur Produktion: In den großen Farmen etwa wurden nach Angaben des Statistischen Bundesamtes im Jahr 2017 bundesweit 12,1 Milliarden Eier gelegt. Das ist ein Anstieg um ein knappes Prozent im Vergleich zu 2016.

Doch für die alte deutsche Lust am Frühstücksei ist das längst nicht genug. “Es sind nur 68 Prozent des Bedarfs in Deutschland“, sagt Dieter Oltmann, Geschäftsführer des Landesverbands der niedersächsischen Geflügelwirtschaft. “die restlichen Milliarden werden beispielsweise aus Holland, Belgien und Dänemark importiert.“ Der Fipronilskandal habe im Vorjahr bei Verbrauchern zwar kurzzeitig für Verunsicherung gesorgt, letztendlich führte er aber zu einer Unterversorgung an Eiern. “Der Engpass löst sich jetzt langsam auf“, so Oltmann.

Wer sich nicht gleich an die eigene Hühnerschar herantraut, für den sind Leihhühner wie die von Matthias Schmidt eine gute Möglichkeit, die Tiere kennenzulernen. Quelle: Friedrich Bungert

Nur 50 Prozent der Eier werden als Konsum-Ei verkauft, die andere Hälfte geht in die verarbeitende Industrie. Brot, Kekse, Gebäck – überall stecken Eier drin. Von den 40,1 Millionen Legehennen in Deutschland leben 65 Prozent in Bodenhaltung. Die Freilandhaltung ging nach Angaben des Statistischen Bundesamtes im Jahr 2017 um 12,5 Prozent zurück. Grund dafür war demnach die Geflügelpest, die den Hühnern sozusagen eine Stallpflicht verordnete. Somit konnten die Eier aus Freilandhaltung nur noch als Produkte aus Bodenhaltung verkauft werden.

Lediglich ein Zehntel der Legehennen lebt nach Angaben der Behörde in ökologischer Haltung. Lebten im Jahr 2007 noch knapp 68 Prozent in Käfighaltung, sind es heute nur noch 9,5 Prozent. Ab 2025 soll sie komplett verboten sein. Ab “der Mitte der Legislaturperiode“, so zumindest steht es im Koalitionsvertrag, soll auch das Töten von männlichen Eintagsküken verboten werden.

Hühnerhalter wie Matthias Schmidt nehmen sich übrigens meist selbst der Zucht an: Sie brüten mithilfe des Brutkastens sogar selbst, denn den meisten Tieren in den modernen Herden wurde das Glucken bereits weggezüchtet. Drei Wochen im Brutkasten, dann schlüpfen die Küken – und unter der Wärmelampe piepsen kleine, gelbe Knäuel umher. Spätestens dann haben Neu-Hühnerhalter das Gefühl, alles richtig gemacht zu haben.

Das Drama um die Kükentötung: Sandys sanftes Wesen soll die Verbraucher beruhigen

Ein Hühnerei wird an der Technischen Universität Dresden in Dresden (Sachsen) zur Bestimmung, ob es sich um ein männliches oder weibliches Küken handelt, untersucht. Quelle: dpa

Moderne Hühnerrassen sind so sehr auf Hochleistung gezüchtet, dass die männlichen Küken von Legehennen-Rassen wirtschaftlich eigentlich nicht für die Mast geeignet sind. Bundesweit werden deshalb jedes Jahr rund 40 000 männliche Eintagsküken getötet.

Um der Kritik von Tierschützern und Verbrauchern an diesem Vorgehen entgegenzutreten, entwickeln Erzeuger und Wissenschaftler gemeinsam neue Methoden für die Zucht. Forscher der Universität Leipzig arbeiten an zwei Verfahren zur Geschlechtsbestimmung im Ei. Der Bund hat die Forschung mit vier Millionen Euro gefördert, weiteres Geld ist in Aussicht.

Bei der endokrinologischen Methode handelt es sich um eine Art Hormontest. Dem Ei wird dafür zwischen dem achten und zehnten Tag Harnstoff entnommen. Mit einem Marker wird dann nach einem Hormon gesucht, das nur bei weiblichen Embryonen vorhanden ist. Kritiker halten den Untersuchungszeitpunkt für zu spät, weil das Küken nach einem Drittel der Brutzeit schon recht weit entwickelt ist. Die zweite Methode ist eine spektroskopische. Dabei wird mittels eines Lasers bereits am dritten Tag ins Ei geschaut. Das Gerät erkennt die männlichen und weiblichen Geschlechtschromosomen anhand der unterschiedlichen Größe.

“Wir brauchen Übergangsfristen“

Rewe geht einen für einen Lebensmittelhändler ungewöhnlichen Weg: Die Kölner steigen direkt in die Entwicklung ein und wollen das marktreife Produkt später auch der Konkurrenz anbieten. Ludger Breloh aus dem Vorstand der Einzelhandelskette ist auch Geschäftsführer der Kölner Firma Seleggt. Sie soll die endokrinologische Geschlechtsbestimmung praxisreif machen. “Praxistauglich ist sie bereits, praxisreif noch nicht“, sagt Breloh jetzt. Schließlich müssen alle Eier angepikt werden, um die benötigte Flüssigkeit zu entnehmen. Im Grundsatz funktioniert das, doch im Massenmarkt noch nicht. “Um in Großbrütereien eingesetzt zu werden, ist die Methode einfach noch nicht schnell genug.“

Breloh fürchtet nichts mehr als einen politischen Schnellschuss der neuen Agrarministerin. “Wir brauchen Übergangsfristen“, fordert er. “Es wäre der Gau für die Brütereien in Deutschland, wenn die Politik wegen der technischen Fortschritte bei solchen Verfahren von einem Tag auf den anderen das Kükentöten untersagen würde. Bei einem Schnellschuss gehen die Brütereien ins Ausland.“

Eier aus Bodenhaltung (mit Wintergartenauslauf) in der Auslage eines Supermarktes. Wegen der Stallpflicht gibt es Engpässe bei Freilandeiern - Eier aus Freilandställen dürfen nicht mehr als Freilandware deklariert werden, wenn die Tiere länger als zwölf Wochen im Stall sind. Quelle: dpa

Wie aber beruhigt man in der Zwischenzeit den Verbraucher? Mit einem Huhn namens Sandy. Eine Legerasse, die sandfarbene Eier legt und ein sanfteres Wesen haben soll als andere Rassen. Für Hähne, die bis in ihre Pubertät leben sollen, ist das ein wichtiges Kriterium. Sandy ist für die Rewe- und Penny-Märkte im Einsatz, ihre Eier tragen bei Rewe den Markennamen “Spitz und Bube“. Spitz, weil ihre Schnäbel nicht gekürzt werden (auch hier zahlt sich das sanftere Wesen aus), Bube, weil auch die Hähnchen leben dürfen.

Auf die Schwestern wartet also ein zwei Jahre währendes Leben als Legehennen, auf die Brüder gut 90 Tage als Masthähnchen. Wirtschaftlich und daher auch ökologisch ist das eigentlich sinnlos, denn die männlichen Sandys setzten kaum Fleisch an, vor allem nicht an der Brust, die am einfachsten zu vermarkten wäre. Sie landen in Frikassee und Hühnerbrühe, zusammen mit den alten Legehennen.

Also müssen ihre Schwestern sie quersubventionieren, 3 Cent pro Ei müssen zusätzlich hereinkommen, damit die Hähnchen zumindest knapp drei Monate leben dürfen. “Die Futterverwertung ist deutlich ineffizienter“, räumt Breloh, Vorstand für nachhaltige Entwicklung bei Rewe, ein. Nach 90 Tagen wiegen die Sandy-Jungs rund 1,5 Kilo. Masthähnchen wiegen nach 37 Tagen 2,6 Kilo. Aldi hat das Projekt bereits kopiert, es heißt “Henne und Hahn“.

Von Fatima Krumm und Jan Sternberg