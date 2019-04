Warschau

Priester in einer katholischen Gemeinde in Polen haben „ Harry Potter“-Bücher und andere Werke verbrannt, in denen es um Magie geht. Fotos von der Verbrennung in einer Danziger Kirche vom Sonntag wurden von einer katholischen Stiftung auf Facebook gezeigt. Auf den Fotos sind Flammen zu sehen, die eine afrikanische Holzmaske erfassen, Elefantenfiguren und Bücher über Persönlichkeit und Magie. Ein Priester und Messdiener sehen bei der Verbrennung zu.

Die Stiftung teilte mit, die Verbrennung habe Gemeindemitglieder auf schlechte Einflüsse aufmerksam machen sollen, die von Magie kämen. In Kommentaren unter dem Facebook-Post wurde kritisch an die nationalsozialistischen Bücherverbrennungen in Deutschland vor dem Zweiten Weltkrieg erinnert.

Von RND/dpa