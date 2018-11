Bremen

Von einem „absoluten Lebens-Highlight“ spricht Jan Böhmermann in der neuesten Ausgabe seines Podcasts, einer „wahnsinnigen Geschichte“, die schon Anfang November passierte. Auf dem Weg zu einer Veranstaltung in Bremen habe er im Gewusel des Hamburger Hauptbahnhofs einen Zug erwischt, der planmäßig ohne Zwischenstopp nach Essen fuhr, erzählte Böhmermann in der aktuellen Folge von „Fest & Flauschig“. Demnach wäre er um 19.40 Uhr im Zielort Essen gewesen. Um dennoch pünktlich um 20 Uhr bei einer lange geplanten Abendveranstaltung des „Weser-Kuriers“ erscheinen zu können, habe er sich bei dem Zugchef ins Zeug gelegt.

Der Bahnmitarbeiter habe sich aber skeptisch gezeigt und „bestimmt eine Viertelstunde lang“ telefoniert, berichtet Böhmermann in dem Podcast. Erst nach mehreren Gesprächen habe der Zugchef dem Sonderhalt in Lauenbrück (Kreis Rotenburg/Wümme) zugestimmt. Lauenbrück liegt etwa auf halbem Weg zwischen den beiden Hansestädten.Von dort sei er mit einem Regionalzug nach Bremen weitergefahren, so der Fernsehmoderator.

Er werde nie wieder einen Witz auf Kosten der Deutschen Bahn machen, verspricht Böhmermann anschließend. „Das werde ich auf dem Sterbebett noch allen, die es hören wollen, erzählen“, sagt er im Pocast. Ähnlich begeistert twitterte er bereits am Tag des Ereignisses: „Die Deutsche Bahn ist das bete Mobilitätsunternehmen der Welt!

Deutsche Bahn in Erklärungsnot

Die Deutsche Bahn wollte den Vorfall am Montag nicht direkt bestätigen, erklärte aber auf Anfrage: „Es ist richtig, dass es für den IC 2195 am 2.11. einen Sonderhalt im Bahnhof Lauenbrück gab.“

Ob Böhmermann Grund für den außerplanmäßigen Halt gewesen war, ließ die Deutsche Bahn offen. Der zusätzliche Halt sei eine „absolute Ausnahme“, hieß von der Bahn. „Im Interesse aller Fahrgäste sollte dies wirklich ein Einzelfall bleiben. Wir weisen den Kollegen entsprechend darauf hin.“ Konsequenzen habe die Aktion aber nicht.

Von RND/dpa