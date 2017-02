Manila. Die Regierung der Philippinen hatte bereits am Sonntag Berichte erhalten, wonach die deutsche Geisel hingerichtet worden sei. „Trotz andauernder Bemühungen von Gruppen und Sicherheitskräften habe ich Berichte über die angebliche Enthauptung einer deutschen Geisel auf Jolo am Sonntagnachmittag erhalten“, teilte der für den Friedensprozess zuständige Präsidentenberater Jesus Dureza mit.

Luftangriffe auf Abu Sayyaf

Die Bemühungen, diese Berichte zu bestätigen, dauerten noch an, sagte Dureza. Dies habe ihm der Oberst der Task Force in der Provinz Sulu am Telefon mitgeteilt. Generalmajor Carlito Galvez, ein regionaler Militärkommandeur, sagte der Deutschen Presse-Agentur, die Armee wolle den Tod der Geisel nur bestätigen, wenn es eine Leiche gebe.

Abu Sayyaf hatte mit der Ermordung des vor knapp vier Monaten entführten 70-jährigen Deutschen gedroht, wenn sie nicht bis Sonntag, 08.00 Uhr MEZ, ein Lösegeld erhält. Eine offizielle Stellungnahme des Auswärtigen Amtes in Berlin gab es zunächst nicht. Der 70 Jahre alte Mann war im November entführt worden. Seine Begleiterin wurde damals schon getötet.

Die Luftwaffe hatte am Wochenende mutmaßliche Verstecke der Terrorgruppe Abu Sayyaf angegriffen. Am Sonnabend flog das Militär Luftangriffe, berichtete das Nachrichtenportal „Phil Star“. Zudem bereiteten die Streitkräfte weitere Offensiven vor.

Von dpa/RND