Hamburg

Senioren werden in Deutschland nicht besonders hoch geschätzt. Das geht aus einer internationalen Umfrage hervor, die am Mittwoch in Hamburg veröffentlicht wurde. Nach den gemeinsamen Recherchen des Journalistenbüros Orb Media aus Washington, der Wochenzeitung „Die Zeit“ und „Zeit Online“ liegen die Deutschen mit 3,86 von möglichen 5 Respektpunkten im internationalen Ländervergleich im hinteren Mittelfeld. Am meisten respektieren die Ungarn Senioren. In der Ukraine werden ältere Menschen am wenigsten geschätzt.

Haltung beeinflusst die Lebensqualität

Je mehr eine Gesellschaft das Alter respektiert, umso besser gehe es den Senioren, hieß es weiter. Zudem habe die Haltung gegenüber älteren Menschen erhebliche Auswirkungen auf die Lebensqualität: Je stärker Senioren respektiert werden, desto weniger seien sie durch Armut gefährdet. Und in Ländern, in denen ältere Menschen besonders geachtet werden, fühlten diese sich geistig und körperlich fitter. Wer dem Alter positiv entgegensehe, lebe in der Regel länger und bleibe länger gesund, interpretierte die „Zeit“ die Erhebung.

Insgesamt habe die Organisation 150 000 Menschen in 101 Ländern nach ihren Erfahrungen mit dem Altern befragt, berichtete die Hamburger Wochenzeitung. Auch rund 4000 Leser von „Zeit Online“ hätten sich an der Umfrage beteiligt.

Von RND/epd