Am Donnerstag hat ein Deutscher in Bad Segeberg eine schwangere Syrerin schwer attackiert – am helllichten Tag, mitten in der Fußgängerzone. Der 50-Jährige bedrängte die Frau so stark, dass sie zusammenbrach. Obwohl der Frau Passanten zur Hilfe eilten, konnte erst die Polizei den Mann zum Weggehen bewegen.