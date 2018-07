Hannover

Die Trockenheit in Deutschland macht nicht nur Landwirten zu schaffen. Auch die Feuerwehren sind bundesweit in erhöhter Alarmbereitschaft. In Sachsen-Anhalt ist in der Nacht zu Mittwoch der größte Waldbrand seit 18 Jahren ausgebrochen – 80 Hektar standen rund im Fläming in Flammen. Unter anderem kam es auch in Brandenburg, Niedersachsen, Thüringen und Sachsen in den vergangenen Tagen zu zahlreichen Wald-, Feld-, und Böschungsbränden.

Vor allem für die östlichen Bundesländer und den Norden Bayerns hat der Deutsche Wetterdienst eine hohe bis sehr hohe Waldbrandgefahr ausgesprochen.

Mancherorts wurde bereits die Nutzung öffentlicher Grillplätze untersagt. Der dringend nötige Regen sei hier auch bis Mitte nächster Woche nicht in Sicht, sagte Meteorologin Jacqueline Kernn vom Deutschen Wetterdienst. Donnerstag wird es mit bis zu 32 Grad besonders heiß.

Die Feuerwehr Düsseldorf erinnerte angesichts der Wetterverhältnisse an wichtige Brandschutzregeln im Freien:

