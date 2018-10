Bayreuth

In 66 Tagen ist Weihnachten! Bei sommerlichen Temperaturen und strahlendem Sonnenschein kaum zu glauben. Doch spätestens der Gang durch den Supermarkt vorbei an frisch gefüllten Keks- und Lebkuchenabteilungen schafft Klarheit. Auch in den Städten werden allmählich Straßendekorationen hervorgeholt und entstaubt.

Der erste Weihnachtsmarkt hat seit Donnerstag offiziell eröffnet. Auf dem Bayreuther Wintermarkt wurden die ersten Becher Glühwein ausgeschenkt.

Es sei wieder einmal der erste Weihnachtstreff „in ganz Deutschland und sicher auch in Europa“, sagten die Winterdorf-Chefs Dieter Reil und Max Vogel vorab laut Mitteilung. Bis zum 31. Dezember können Besucher in diesem Jahr 16 verschiedene Glühwein-, Punsch- und Getränkesorten probieren. Das Winterdorf öffnet seit 2004 jährlich seine Pforten.

