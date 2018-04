Münster. Es sei „in schrecklicher, ein trauriger Tag für die Menschen in Münster, Nordrhein-Westfalen und ganz Deutschland“ gewesen, sagte Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) am Sonntag vor Vertretern der Presse in Münster. „Man freut sich auf das gute Wetter und dann verliert man einen lieben Menschen“, fasste er die Amokfahrt von Sonnabend zusammen.

In Münster ist am Samstag ein Transporter in eine Menschenmenge gefahren. Mehrere Menschen starben, bestätigte die Polizei. Zur Bildergalerie

Der CDU-Politiker bedankte sich bei allen Rettungskräften. Zugleich kritisierte Laschet Hetze und Spekulationen bei Twitter und verwies damit auf einen Tweet der stellvertretenden AfD-Fraktionsvorsitzenden Beatrix von Storch. Die Nachricht der Politikerin ließ vermuten, dass der Täter einen islamistischen Hintergrund gehabt haben könnte. Wenig später ruderte von Storch wieder zurück.

WIR SCHAFFEN DAS! 🤬 — Beatrix von Storch (@Beatrix_vStorch) April 7, 2018

„Dieses feige und brutale Verbrechen hat uns alle sehr betroffen gemacht“, sagte Bundesinnenmister Horst Seehofer. „Eine absolute Sicherheit ist nicht möglich“, machte der CSU-Politker deutlich. Dem stimmte auch Nordrhein-Westfalens Innenminister Herbert Reul zu. Eine absolute Sicherheit auf den Plätzen, Straßen, Zügen und Flugzeugen werde es nie geben, sagte der CDU-Politiker.

Mit Details zum Täter hielten sich die Politiker am Sonntag offenbar bewusst zurück. Es gebe derzeit starke Hinweise, dass es sich um einen Einzeltäter handelte. Derzeit bestehe kein Bezug zur Terrorszene, sagte Seehofer. Es gebe „eine Menge Erkenntnisse“, dass der Täter Probleme gehabt habe, fügte Reul hinzu.

Von RND/are