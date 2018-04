Rüsselsheim

Schock für eine zweifache Mutter in Hessen: Ihr wurde bei einem Stopp vor einem Kiosk in Rüsselsheim bei Frankfurt am Main das Auto gestohlen – samt der beiden Kinder, die auf dem Rücksitz warteten.

Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, hatte die 36-Jährige vor dem Kiosk gehalten, um schnell ein paar Besorgungen zu machen. Den Motor ihres Mercedes habe sie laufen lassen, der sechsjährige Sohn und die sieben Jahre alte Tochter blieben auf der Rückbank.

Ein Kunde des Kiosk bemerkte, wie ein 40 bis 45 Jahre alter Mann in das Auto stieg. „Er ist erst davongebraust und hat die Kinder dann kurz danach rausgelassen“, sagte Polizeisprecher Bernd Hochstädter in Darmstadt. „Er wird sicher gestaunt haben, als er die Kinder entdeckt hat.“

Von dem Auto mit einem Wert von rund 10 000 Euro fehlte dagegen zunächst jede Spur.

Von RND/iro/dpa