Tlaquepaque

Die mexikanische Polizei hat einen Dieb gefasst, der sich mit einem Leichenwagen samt Toten darin aus dem Staub gemacht hatte. Der 40-Jährige habe gestanden, die in dem Wagen zurückgelassenen Autoschlüssel gesehen zu haben, erklärte die Polizei in Tlaquepaque am Samstag auf Facebook.

Spt731/2018 San Pedro Tlaquepaque, Jal., 1 de septiembre de 2018 POLICÍAS RECUPERARON CARROZA ROBADA; HAY UN... Gepostet von Comisaría Preventiva Municipal de San Pedro Tlaquepaque am Samstag, 1. September 2018

Daraufhin habe er nach eigener Aussage am späten Freitagabend beschlossen, das Auto zu stehlen. Es sollte die Leiche eines verstorbenen 80-Jährigen zu einem Beerdigungsinstitut bringen.

Die alarmierte Polizei konnte den vermissten Leichenwagen bald ausfindig machen und den Verdächtigen festnehmen.

Von RND/ap