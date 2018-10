Neumünster

Besonders auffällig hat sich am Tag der deutschen Einheit ein Kabeldieb in Neumünster angestellt. Ein Anwohner beobachtete den Mann, als der sich auf einer Baustelle zu schaffen machte.

Er befestigte ein Erdkabel (Kupferkabel Durchmesser ca. 6 cm) an der Anhängerkupplung seines VW-Busses und fuhr damit auf den Holsatenring Richtung Altonaer Straße. Im Endeffekt zog er so etwa 30 Meter Kupferkabel hinter sich her. Dies blieb allerdings nicht unbemerkt.

Mehrere Polizeistreifen fahndeten nach dem Dieb

Eine Rettungswagenbesatzung meldete das Fahrzeug kurz darauf in der Altonaer Straße. Mittlerweile waren mehrere Funkstreifenbesatzungen an der Fahndung nach dem Dieb beteiligt. Dieser hatte das Kabel auf einem Firmengelände in der Altonaer Straße abgelegt und versuchte nun vor der Polizei zu flüchten.

Im Grünen Weg hatte die Flucht auf einem Firmengelände ein Ende. Allerdings wurde bei der Verfolgung ein Streifenwagen beschädigt, da es zu Berührungen zwischen dem Fluchtfahrzeug und dem Streifenwagen kam.

Fahrer war betrunken - er hat keinen Führerschein

Bei dem Flüchtigen handelte es sich um einen 26-jährigen Mann aus Neumünster. Er stand merklich unter Alkoholeinfluss (Atemalkoholtest 1,63 Promille). Dementsprechend wurde ihm eine Blutprobe entnommen.

Einen Führerschein besaß der junge Mann nicht. Neben dem Diebstahl, Fahren ohne Fahrerlaubnis sowie Fahren unter Alkoholeinfluss wird sich der junge Mann auch noch wegen Gefährdung des Straßenverkehrs wegen seiner gefährdenden Fahrweise bei der Flucht verantworten müssen.

Einige Stunden zuvor war der Mann schon wegen eines Ladendiebstahls auffällig geworden. Das sichergestellte Kupferkabel musste aufgrund von Größe und Gewicht von einem Rüstwagen der Berufsfeuerwehr Neumünster zum Polizeirevier gebracht werden. Nach allen polizeilichen Maßnahmen wurde der 26-jährige wieder entlassen.

Von KN-online