New York. Besondere Ehre erlangte am amerikanischen Nationalfeiertag Joey „Jaws“ Chestnut: Der Hotdog-Wettesser aus Kalifornien übertraf seinen Rekord aus dem vergangenen Jahr: 72 Würstchen im Brot vertilgte der 33-Jährige in zehn Minuten beim traditionellen Hotdog-Wettessen zum amerikanischen Unabhängigkeitstag. Damit holte Chestnut den Titel bereits zum zehnten Mal, im vergangenen Jahr aß er 70 Hotdogs. Auf den zweiten Platz futterte sich Carmen Cincotti aus New Jersey, der 60 Hotdogs schaffte.

Bei den Frauen gewann Miki Sudo, die den Wettbewerb zum vierten Mal in Folge für sich entschied. Sudo schaffte 41 Hotdogs, die Zweitplatzierte Michelle Lesco aß 32 Würstchen im Brötchen. Während die Männer gerade um die Wette aßen, kam es zu einem Zwischenfall als mehrere Menschen ein Banner entrollen wollten, um für Tierrechte zu demonstrieren. Nach Angaben der Polizei wurden in dem Zusammenhang fünf Menschen festgenommen, später aber wieder auf freien Fuß gesetzt.

Von RND/ap