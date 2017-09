Dortmund räumt Hochhauskomplex „Hannibal II“

Dortmund. Die Dortmunder Feuerwehr will einen großen Hochhauskomplex wegen Brandgefahr an diesem Donnerstag räumen. Die Sicherheitsmaßnahme diene dem Schutz der dort lebenden Mieter und sei laut Beschluss des Krisenstabes unumgänglich, teilte die Stadtverwaltung mit. Einzelheiten will der Krisenstab in einer Pressekonferenz bekanntgeben.

Der Mieterverein Dortmund hat die Räumung eines großen Hochhauskomplexes im Stadtteil Dorstfeld als „dramatisch“ bezeichnet. Viele Instandhaltungsmaßnahmen seien in dem Haus vernachlässigt werden, sagte Geschäftsführer Rainer Stücker.

Im vergangenen Sommer waren in Folge eines verheerenden Hochhausbrandes in London viele ähnliche Gebäude in Nordrhein-Westfalen überprüft worden. In Wuppertal und Duisburg gab es bereits Räumungen wegen Brandschutzmängeln.

Der Komplex Hannibal in Dortmund-Dorstfeld.

Im Komplex Hannibal II in Dortmund-Dorstfeld sollen die Mieter nach Informationen der „Ruhr Nachrichten“ für 48 Stunden anderweitig untergebracht werden. Viele Mieter haben den Komplex in Dortmund bereits verlassen. Unter ihnen waren zahlreiche Familien mit Kindern. Viele hatten die nötigsten Habseligkeiten in Rucksäcken und Taschen mitgenommen.

Im Juni war wegen Brandschutzmängeln ein Hochhaus in Wuppertal evakuiert worden. Dort waren 86 Wohnungen betroffen, von denen allerdings einige leer standen. Die Stadtverwaltung Wuppertal begründete die Entscheidung mit neuen Erfahrungen aus dem Brand des Grenfell Towers in London. Der Brand mit mindestens 81 Toten habe eine Neubewertung des Risikos auch in Wuppertal nötig gemacht. Dem Eigentümer des Dortmunder Hochhauses gehört auch das vor einigen Wochen evakuierte Hochhaus in Wuppertal. Das bestätigte eine Pressesprecherin des Berliner Eigentümers Intown GmbH.

„Unmittelbares Handeln ist erforderlich“

An dem Dortmunder Hochhauskomplex ist nach Einschätzung der Stadt ein erheblicher Umbau notwendig. Weil der Eigentümer die Gebäudeanlage baulich verändern ließ, habe der Komplex die Brandschutzgenehmigung verloren, sagte der Leiter des Krisenstabes, Ludger Wilde, am Donnerstag.

Es gebe keine ausreichende Trennung zwischen dem Parkdeck im Untergeschoss und Wohnungen, erläuterte er. Durch Schächte mit direkter Verbindung nach oben bestehe die Gefahr einer schnellen Verrauchung im Brandfall. Auch fehlten ausreichende Rettungswege. „Unmittelbares Handeln ist erforderlich“, betonte Wilde. Der Rückbau der Veränderungen sei anspruchsvoll. In welcher Zeitdauer die Mängel behoben werden können, sei nicht zu sagen.

Die Stadt Duisburg hat im Juli wegen mangelnden Brandschutzes drei Gebäude in einer Hochhaussiedlung vorübergehend räumen lassen. Rund 100 Menschen aus 22 Wohnungen waren betroffen.

Von dpa/RND