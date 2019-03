Panorama Brandenburg - Drängler fährt Müllmann mit Auto über den Fuß Ein Müllauto der Potsdamer Stadtentsorgung versperrte einem Autofahrer den Weg. Der Fahrer verlor die Geduld und versuchte an der Müllabfuhr vorbeizukommen – dabei fuhr der Mann einem Müllmann über den Fuß.

Mitarbeiter der Berliner Stadtreinigung nehmen an einer Protestkundgebung teil. Bei der Müllabfuhr und den Wasserbetrieben in Berlin gibt es an diesem Freitag einen ganztägigen Warnstreik. Quelle: Kay Nietfeld/dpa