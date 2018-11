London

Auf einem Volksfest nahe London ist eine aufblasbare Riesenrutschbahn voller Kinder in sich zusammengefallen. Acht Kinder seien mit „potenziell schweren Verletzungen“ in Kliniken gebracht worden, teilte die Polizei in der Grafschaft Surrey mit. „Wir sind alle sehr geschockt“, teilte die örtliche Feuerwehr mit.

Tausende Menschen hatten demnach am Samstag im 40 Kilometer südwestlich von London gelegenen Woking eine Feuerwerksshow auf dem Areal verfolgt, als es zum Unfall kam. Der Journalist Andy Datson berichtete, er habe bis zu 40 Kinder auf der Rutsche spielen sehen. Sie sei rund neun Meter hoch gewesen und habe „ziemlich unsolide ausgesehen“. Der Festplatz in der Nähe von London wurde nach dem Unfall am Samstagabend umgehend evakuiert, wie Ermittler Steve Schulten von der Polizei in Surrey mitteilte.

Anlass der Feuerwerksshow war der Jahrestag des vereitelten Sprengstoffanschlags des katholischen Offiziers Guy Fawkes auf den protestantischen König James I. in der Nacht zum 5. November 1605 im britischen Parlament. Das Ereignis wird in ganz Großbritannien mit Leuchtfeuern und Feuerwerk begangen.

Von RND/AP/dpa