Aberdeen

Im US-Staat Maryland sind drei Personen bei einer Schießerei getötet worden. Das teilten Behörden am Donnerstag mit. Wie das Büro des Sheriffs von Harford County zuvor über Twitter mitgeteilt hatte, gab es am Morgen „mehrere Todesopfer und Verletzte“ in der Stadt Perryman, die rund 50 Kilometer von Baltimore entfernt liegt.

Das Büro des Sheriffs geht derzeit von einem Einzeltäter aus. Er sei gefasst und befinde sich selbst in einem kritischen Zustand, hieß es bei Twitter.

Die Menschen sollten die Gegend rund um das betroffene Logistikzentrum zunächst meiden. Später wurde aber Entwarnung gegeben: Der Sheriff glaube nicht, dass eine weitere Gefahr für die Allgemeinheit bestehe.

Das FBI in Baltimore teilte mit, es leiste dem Sheriff Unterstützung. Der Gouverneur von Maryland, Larry Hogan, ließ über Twitter wissen, sein Büro beobachtete die Situation in Aberdeen.

Von RND/dpa