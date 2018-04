Drei Spanier sterben durch Lawine in der Schweiz

Berlin. In den Schweizer Alpen sind drei Skifahrer durch eine Lawine ums Leben gekommen. Zwei weitere seien mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus gebracht worden, teilte die Polizei im Kanton Wallis mit.

Die Skifahrer wurden am Samstagnachmittag von der Lawine erfasst. Die Gruppe war zuvor von einer Alpenhütte gestartet, um in der südlichen Schweiz den berühmten Aletschgletscher zu überqueren und zur Fischeralp zu gelangen. Eine andere Gruppe sah die Lawine und alarmierte Rettungskräfte, die zwei der Skifahrer am Samstagabend lebend retteten und die Leichen der drei anderen fanden. Die Opfer waren laut Polizei Spanier.

Der Rettungseinsatz sei wegen der Wetterbedingungen und schlechter Sicht „extrem schwierig“ gewesen, teilte die Polizei am Sonntag mit.

Von AP/dpa/RND