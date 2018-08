Warschau

Drei Menschen sind bei einem Busunfall in der südostpolnischen Region Karpatenvorland ums Leben gekommen, 18 weitere wurden verletzt, neun davon schwer. Wie eine Polizeisprecherin den TV-Sendern TVP und TVN24 mitteilte, saßen in dem ukrainischen Touristenbus insgesamt 54 Personen.

Der Bus hatte sich auf dem Weg aus der Ukraine nach Wien befunden, als er in der Nacht zu Samstag in der Gebirgsregion zwischen den Städten Przemysl und Sanok von der Fahrbahn abkam und beim Dorf Leszczawa Dolna einen Hang hinunterstürzte. Nach Einschätzung der Polizei war der Fahrer trotz Warnschildern viel zu schnell auf der als gefährlich geltenden Strecke gefahren. Er wurde zunächst festgenommen und soll am Sonntag verhört werden.

Von RND/dpa