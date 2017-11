Dreijähriges Kind erschießt einjährige Schwester

Memphis. Im US-Bundesstaat Tennessee hat ein drei Jahre altes Kind versehentlich seine Schwester erschossen. Dem Memphis Police Department zufolge soll ein 25-Jähriger das Kleinkind in ein Bett gelegt haben, in dem er zuvor seine scharfe Waffe deponiert hatte. Das berichten mehrere US-Medien übereinstimmend.

Wie die Nachrichtenagentur AP berichtet, löste das dreijährige Kind am Freitagmorgen den Schuss aus Versehen aus, der seine einjährige Schwester Robin traf, die ebenfalls im Bett in einem Appartement in Memphis lag. Zeugen hätten den Schuss gehört und bemerkt, dass Robin getroffen wurde. Die Polizei habe den Tatort abgesperrt und das Mädchen ins Krankenhaus gebracht. Dort erlag sie ihren Verletzungen.

Shawn Moore has been arrested and charged in the November 10th incident at 3527 S. Mendenhall where a 1 year old female was shot and killed.

Moore was charged with Criminally Negligent Homicide, Convicted Felon in Possession of a handgun, and Tampering with evidence pic.twitter.com/3eImp3qOEM