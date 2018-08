Phoenix

US-Ermittler sind in einem alten Fast-Food-Restaurant in Arizona auf einen Tunnel gestoßen, über den aus Mexiko Drogen ins Land geschmuggelt worden sein sollen. Im April hätten Ermittler im Heimatschutzministerium erstmals Wind vom unterirdischen Gang im 180 Meter nördlich von der Grenze gelegenen Ort San Luis bekommen, teilten die Behörden am Donnerstag mit. Demnach beschattete die Polizei zunächst den Besitzer des Gebäudes mit dem nicht länger genutzten Hühnchen-Lokal.

Der Tunnel zwischen einem Kentucky Fried Chicken-Restaurant und einem Haus in Mexiko. Quelle: imago/UPI Photo

Dabei fanden die Beamten in dessen Lastwagen etliche Packungen mit Meth, Kokain, Heroin und Fentanyl, einem Schmerzmittel. Einen Monat danach wurde der Mann festgenommen. Darauf folgte eine Durchsuchung von dessen Haus und dem ehemaligen Kentucky Fried Chicken-Restaurant, unter dem Ermittler schließlich den Tunnel fanden. Dieser führte zu einem Haus in Mexiko. Der Gang sei so groß gewesen, dass sich Menschen frei darin hätten bewegen können, hieß es. Wie lange der Tunnel genutzt wurde, ist unklar. Doch habe der Verdächtige das still gelegte Restaurantgebäude erst im April gekauft.

Der Fall zeige, dass die Verstärkung von Polizeipatrouillen an der Grenze die Drogenschmuggler zwingen würden, sich kostspieligere Wege in die USA zu suchen, sagte Scott Brown vom Heimatschutzministerium. Die Behörde habe eine Zunahme solcher Tunnel registriert. Deren Bau sei teuer und nehme zudem viel Zeit in Anspruch. Drogenkartelle müssten dafür Hunderttausende Dollar berappen, ergänzte Brown.

Von RND/dpa