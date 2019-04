Wesel/Moers

Nach der mutmaßlichen Gruppenvergewaltigung einer 21-Jährigen hat sich der noch nicht gefasste dritte Verdächtige der Polizei gestellt. Der 28-Jährige sei am Montagabend zu einer Wache in Moers gekommen, teilten die Beamten am Dienstagmorgen mit. Zwei der drei Tatverdächtigen waren schon zuvor festgenommen worden. Nach dem 28-Jährigen wurde mit einem Foto gefahndet.

Die 21-jährige Duisburgerin sei in einer Nacht vor gut zwei Wochen von drei Männern vergewaltigt worden, hatten Polizei und Staatsanwaltschaft am Montag mitgeteilt. In welcher Stadt sich die Tat ereignete, sagen die Ermittler nicht. Die drei Tatverdächtigen seien Deutsche mit Migrationshintergrund.

Von RND/dpa